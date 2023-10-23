İrem Derici'den olay itiraf: Eski sevgilim cinsiyet değiştirdi

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen şarkıcı İrem Derici, eski sevgilisinin cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

İrem Derici'den olay itiraf: Eski sevgilim cinsiyet değiştirdi

Yaz Gülü şarkısının hikayesinden bahseden İrem Derici, eski sevgilisinin cinsel yönelimini değiştirdiğini söyledi.

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Derici, ilk aşkının lise hazırlıktayken olduğunu, 1,5 seneye kadar ilk aşkıyla ilgili hiçbir şey yapmadığını ifade etti. “Çünkü muazzam kompleksli bir kızdım. Müthiş çirkin bir kızdım. Barbieler ortada cirit atarken, ben zekamla savaş vermek durumunda kalmış bir genç kızdım” diyen ünlü şarkıcı, ilk aşkı için daha sonra harekete geçtiğini söyledi.

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İrem Derici ilk aşkının cinsel yönelimini değiştirdiğini söyledi. İlk aşkının şu anda New York’ta olduğunu söyleyen Derici, evli ve iki çocuklu olduğunu da ekledi. Bu sözlerden sonra İrem Derici’nin ilk aşkının kim olduğu merak edildi.

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