İrem Derici’nin programı iptal edildi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici’den hayranlarını korkutan haber geldi. Hastane odasından serumlu fotoğrafını paylaşan şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen İrem Derici rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasıyla programı iptal edildi. Ünlü şarkıcı hastane odasından serumlu fotoğrafını paylaştı.

HASTANE ODASINDAN SERUMLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Programa katılamayan ancak hayranlarını da merakta bırakmak istemeyen ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

"KİMİN GÖZÜ KALDIYSA GÖZÜNE..."

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..."

