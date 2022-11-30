İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı

Habertürk'te yer alan habere göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece Kuruçeşme’de Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın finaline katıldı.

Alp Navruz’la birlikte “Yürek Çıkmazı” adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, dizideki karakteri gibi kendisinin de gerçek hayatta şiddete maruz kaldığını söyledi.

Oynadığı dizide şiddet gören bir kadını canlandıran Helvacıoğlu "Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyordum ve bunu sonradan fark ediyordum. Artık bu tarz şiddeti bana uygulayanlara hayatımda yer vermiyorum" dedi.

