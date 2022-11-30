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İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu önceki gece düzenlenen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın finaline katıldı. İrem Helvacıoğlu, hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:19
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İrem Helvacıoğlu fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti

İrem Helvacıoğlu’ndan şiddet itirafı
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Habertürk'te yer alan habere göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, önceki gece Kuruçeşme’de Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması’nın finaline katıldı.

Alp Navruz’la birlikte “Yürek Çıkmazı” adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, dizideki karakteri gibi kendisinin de gerçek hayatta şiddete maruz kaldığını söyledi.

 

Oynadığı dizide şiddet gören bir kadını canlandıran Helvacıoğlu "Ben de kendi hayatımda fiziksel şiddete maruz kaldım. Özellikle psikolojik şiddet görüyordum ve bunu sonradan fark ediyordum. Artık bu tarz şiddeti bana uygulayanlara hayatımda yer vermiyorum" dedi.
 

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