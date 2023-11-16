İrem Helvacıoğlu şöhret olmadan önce yaptığı işi açıkladı

'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, "Liseden mezun olduktan sonra kafede garsonluk yaptım. Daha sonra mağazada kasiyerlik yaptım, tezgahtarlık da yapıyordum. Kafede altı ay çalıştım, babam 'Bir hafta çalışırsın ancak' demişti" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Deneyim olarak görüyorum. Yaşadığım yer bildiğim korunaklı alanımdı; konfor alanımın dışına çıkmak istedim, insanlarla nasıl konuşabileceğini görmek, mücadele edebilmek, hayata karışmak istedim. Konservatuar için oradan ayrıldım, kafenin sahibi 'Burası senin evin her zaman dönebilirsin' dedi bana" şeklinde konuştu.

Helvacıoğlu şöyle devam etti: Ben artık kadınların bazen bu kadar güçlü olmasını istemiyorum. Niye böyle bir görevleri olsun? Özür dileyip, 'çok pişmanım' diyerek işin içinden sıyrılınıyor. Çok acı hikayeler! Hep diyorum; bu bizim ülkemizin problemi değil, bu dünyanın problemi!

Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan İrem Helvacıoğlu, "Kadın hep güçlü olmak zorunda, kadın hep mücadele edip bununla baş etmek zorundaymış gibi... Geçmişte komşumuzda vardı, eşi çok alkol aldığı için boşanmak istiyordu, babası 'Bu eve sadece ölün girebilir. Gerekirse kocan seni öldürsün. Boşanmış şekilde baba evine dönemezsin' diyordu. Kadın çalışıp kazandığı parayı alıyor, kumarda kaybediyor. Sonra geliyor 'neden paran yok?' diye karısını yine dövüyor. Bunları görüyorsun" açıklamasını yaptı.

