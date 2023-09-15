İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti. Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

En son Yürek Çıkmazı dizisi ile izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu yeni aşkını sosyal medyada ilan etti.

İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti. Yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği Nefes karakteri ile hafızalara kazınan İrem Helvacıoğlu en son Yürek Çıkmazı dizisinde rol aldı. Helvacıoğlu son paylaşımıyla yeni aşkını ilan etti.

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33 yaşında olan güzel oyuncu en son Yolaç Özcan ile beraberdi. 2022 yılını Yolaç Özcan ile karşılayan İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan'dan mart ayında ayrıldı.

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Helvacıoğlu’nun yeni sevgilisi olan Ural Kaspar güzel isimle olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.

Ünlü isimle yeni bir aşka yelken açan Ural Kaspar bir restoran işletmecisi. Kaspar’ın restoranı Suadiye’de bulunuyor.

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