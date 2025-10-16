Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın kızları bugün sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İrem Helvacıoğlu kızına bakın ne isim verdi.

Ural Kaspar Instagram hesabından yayımladığı mesajında kızının adını duyurdu ve şunları söyledi:

''Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek."

SORA'NIN ANLAMI NE?

"Sora" isminin anlamı da araştırmaya başlandı. Sora ismi, farklı dillerde ve kültürlerde farklı anlamlara geliyor. En yaygın olanı şunlar:

Japonca olarak Sora, Japoncada en sık "Gökyüzü" veya "Cennet" anlamına gelir. Bu anlamıyla, sınırsızlığı, özgürlüğü ve huzuru çağrıştırır.

Kuş türü de olan Sora, Kuzey Amerika'ya özgü küçük, kısa gagalı bir bataklık kuşu (Porzana carolina) türünün İngilizce ismi.