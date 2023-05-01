İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig ve Avrupa'dan talip

Editör: Barış Atakan

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'den Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can Eğribayat, sergilediği başarılı performans ile dev kulüplerin radarına girdi.

İrfan Can, kaptan Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devraldı.

TRABZONSPOR DEVREDE

24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği kaydedildi.

İrfan Can'ın satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı.

PREMIER LİG'DEN DE İLGİ VAR

Diğer taraftan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın, İrfan Can Eğribayat'ı yakından takip ettiği ifade edildi.

Bu sezon kümede kalma savaşı veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği belirtildi.