İrfan Can Kahveci Fenerbahçe tarihine geçti. Büyük başarı

Fatih Saboviç
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe tarihine geçti. Büyük başarı
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 kaybeden temsilcimiz Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, attığı gol sonrası tarihe geçti.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Yunan temsilcisine 3-2 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Olympiakos 8. dakikada Fortounis, 32. dakikada Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho ile skoru 3-0'a getirirken, 68. dakikada penaltıdan Tadic ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı goller sonrası maç 3-2 tamamlandı.

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İRFAN CAN KAHVECİ TARİHE GEÇTİ
Olympiakos karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.

6 - Tuncay Şanlı (2006/07)
5 - İrfan Can Kahveci (2023/24)
5 - Semih Şentürk (2008/09)
5 - Tuncay Şanlı (2004/05)

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