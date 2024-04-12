İrfan Can Kahveci Fenerbahçe tarihine geçti. Büyük başarı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Yunan temsilcisine 3-2 mağlup oldu ve tur şansını İstanbul'a bıraktı.

Olympiakos 8. dakikada Fortounis, 32. dakikada Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho ile skoru 3-0'a getirirken, 68. dakikada penaltıdan Tadic ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı goller sonrası maç 3-2 tamamlandı.

İRFAN CAN KAHVECİ TARİHE GEÇTİ

Olympiakos karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.

6 - Tuncay Şanlı (2006/07)

5 - İrfan Can Kahveci (2023/24)

5 - Semih Şentürk (2008/09)

5 - Tuncay Şanlı (2004/05)