İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Avrupa hayallerinden vazgeçen futbolcu, "Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak." dedi.

Tribünlerden tepki aldığı dönemde zor bir süreçten geçtiğini belirten İrfan, "2-3 yıl önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum. " şeklinde konuştu.

Milli futbolcu kaybedilen şampiyonluk için de "Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu." ifadelerini kullandı.

Sorumluluktan korkmadığını ifade eden İrfan, "Milli Takım ya da Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak isterim. İspanya dahil yenemeyeceğimiz takım yok." dedi.