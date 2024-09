İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? Fenerbahçeliler bu sorunun yanıtını merak ediyor

Geçen yıl 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisinde kalan Fenerbahçe’de en etkili isimlerden biri İrfan Can Kahveci olmuştu. Tecrübeli oyuncu tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçta 18 gol atarak 12 asist yapmıştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024’te beklenen süreleri alamayan tecrübeli oyuncu sarı lacivertli taraftarların en sevdiği oyuncular arasında yer alıyor.

MORUİNHO GELDİ FORMAYI UNUTTU

Fenerbahçe formasıyla oynadığı futbolla herkesi mest eden İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho’nun gelişi sonrası adeta formayı unuttu. Tecrübeli oyuncu, sadece 1 maçta ilk 11’de sahaya çıkabilirken tüm kulvarlarda toplam 9 maçta forma giydi. 29 yaşındaki oyuncu toplam 289 dakika süre alabilirken ligde 1 asist, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 gol attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, İrfan Can’ın oynadığı sağ kanatta Tadic’i tercih etti. İrfan Can oyuna girdiği her an sahaya hareketlilik getirirken, Portekizli teknik adamın Tadic’i ilk 11’de sahaya sürmeye devam etmesi dikkat çekti.

İrfan Can, Galatasaray’ın 3-1 kazandığı derbi mücadelesinde de oyuna sonradan girdi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki maçlarda ne kadar süre alabileceği merak ediliyor.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Özellikle derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçeli taraftarlar hem Başkan Ali Koç’a hem de Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepki gösteriyor. Takımın kötü gidişine tepki gösteren taraftarlar, İrfan Can’a neden forma şansı verilmediğini merak ediyor.

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar yeni transferlerden Oğuz Aydın’ın da hiç forma şansı bulamamasını sorguluyor.