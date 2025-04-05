Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Uşak'ta sabah saatlerinde işçi taşıyan midibüs ile servis otobüsünün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında meydana geldi. B.O. (25) yönetimindeki 64 S 0272 plakalı işçi servis midibüsü, aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 64 S 0211 plakalı işçi servis otobüsüne arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs sürücüsü ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 19 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

Uşak’ta işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı

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