Bakan Yerlikaya yeni rakamları verdi! Bayram tatilinin ilk 7 gününde acı bilanço

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakan Yerlikaya yeni rakamları verdi! Bayram tatilinin ilk 7 gününde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini 7 bin 388 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini 7 bin 388 vatandaşın ise yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı."

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