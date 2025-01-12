İrfan Can Kahveci'de mutlu son

Düzenleme: Kaynak: DHA

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İrfancan Kahveci'nin sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtilirken oyuncu eşi ile bir reklam videosu çekti.

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan İrfan Can Kahveci sarı - lacivertliler ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı

İRFAN KAHVECİ'NİN İMZASI

İrfan Can Fenerbahçe kariyerine devam ederken oğlu Can babasının sarı lacivertlere imza atmasına yardımcı oluyor. Çekilen klipte ünlü oyuncunun oğlu babasına sözleşmeyi imzalatırken kendisi de imza atmayı ihmal etmiyor.

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