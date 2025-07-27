İrfan Can Kahveci'den flaş Mourinho itirafı: 'Onun takımında...'

Hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 yenilen Fenerbahçe'de takımın ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLIK MAÇLARINDA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

Portekiz kampı ve Benfica maçı hakkında konuşan İrfan Can Kahveci, “Hazırlık maçlarımızda iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi başlayamadık ama sonrasında toparladık. 2-2’den sonra yediğimiz gol çalışmadığımız bir durumdan geldi. Bunları da çalışarak geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“MOURINHO'NUN TAKIMINDA KANAT OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Jose Mourinho’nun sistemine uyum sağlamaya çalıştığını belirten İrfan Can, “Bu sene daha dinamik bir oyun oynuyoruz ama topu daha çok tutmamız gerekiyor. Hocamın isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Mourinho’nun takımında kanat oynamak kolay değil. Topa sahip olduğumuzda kaybetmememiz gerekiyor ki daha az yorulalım. Bunları yaptığımızda daha başarılı olacağımıza inanıyorum,” dedi.