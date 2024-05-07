İrfan Can Kahveci'den kara haber geldi. Fenerbahçeliler yıkıldı

Fenerbahçe, Konya deplasmanında 2 puanın yanı sıra yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi de kaybetmişti. Karşılaşmanın 53. dakikasında yerini Cengiz Ünder'e bırakmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.

Sol alt adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci'nin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İrfan Can Kahveci bu gelişme sonrası bu hafta sonunda oynanacak Kayserispor karşılaşmasının yanı sıra 37. haftadaki Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Bu haber sonrası Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir üzüntü yaşarken, teknik direktör İsmail Kartal yerine kimi oynatacağını kara kara düşünmeye başladı. Çünkü normalde o mevkide görev alması beklenen Cengiz Ünder'deki form düşüklüğü dikkat çekici.

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci 46 maçta süre aldı, 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.