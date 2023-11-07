Irına'ya istenen ceza belli oldu! Kıskandığı sevgilisini bıçakla öldürmüştü…

Bursa’da, garson olarak çalıştığı restoranın sahibi olan aşk yaşadığı Turan Döner’i (39) kıskançlık nedeniyle öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30) hakkında, ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYNAK: DHA
Irına'ya istenen ceza belli oldu! Kıskandığı sevgilisini bıçakla öldürmüştü…

Olay, ağustos ayında, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2019 yılında Türkiye’ye gelen ve Bursa’da alkollü restoranda garson olarak çalışmaya başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen, bekar olan Döner’in kendisine kiraladığı evde birlikte kalmaya başladı. 8 Ağustos’ta, Kazakistan’daki ailesinin yanına tatil için giden Irına Franzen, bir süre sonra Bursa’ya geri döndü. Aynı evi paylaştığı Turan Döner’in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığını öğrendi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, iddiaya göre Turan Döner, sevgilisini darbetmeye başladı. Irına Franzen de mutfak tezgahından aldığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. Turan Döner, kanlar içerisinde kalırken, olayın şokuyla ayakkabısını giymeden evden çığlık atarak çıkan genç kadın, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turan Döner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Irına Franzen polis tarafından gözaltına alındı. Irına Franzen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SAVCI, ‘CİNAYETİ ÖLDÜRÜLME KORKUSU İLE İŞLEDİ’ DEDİ

Savcılık soruşturmasının ardından Irına Franzen hakkında ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. İddianamede, sanık Franzen’in ifadesi doğrultusunda, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Franzen’in, “Turan ile sevgiliydik. Kazakistan’a ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye’ye döndüm. Bir gece Turan’dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım ve Turan’ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm” şeklindeki ifadesine de yer verildi.

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‘ÇILGINA DÖNDÜ, ÇOK KORKTUM’

Irına Franzen, ifadesinde cinayeti işledikten sonra polise teslim olduğunu, tüm bunları kendisini korumak için yaptığını belirterek, “Turan, kendisinin cep telefonunu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. Turan, kendisinin telefonunu kurcaladığım için sinirlenip kafama vurmaya başlayınca, kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp salladım. Öldürme kastım yoktu” dedi.

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Irına Franzen’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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