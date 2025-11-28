Sırbistan ekibi Partizan taraftarları EuroLeague'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Milos Obiliç'in Osmanlı Padişahı I. Murad'ı öldüren bıçak darbesinin pankartını açtı. Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapıldı. Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen pankartı kaldırmadıklarını söyledi.

Sarı lacivertlilerin şikayetiyle EuroLeague yönetimi Sırp takımına ceza verdi. EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin euro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların tribün kapasitesinin yüzde 80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" denildi. Avrupa Ligi, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.