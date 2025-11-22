Euroleague’de Fenerbahçe Beko’nun Partizan’ı deplasmanda mağlup ettiği maçın başında açılan dev pankart dikkat çekti. Osmanlı Devleti Sultanı 1. Murad’ın 1. Kosova Savaşı’nda Milos Obilic tarafından şehit edilişinin abartılı bir temsili olan pankartın hikayesini, tarihçi Erhan Afyoncu anlattı.

İşte Afyoncu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

"Partizan-Fenerbahçe maçında Sırp taraftarlar, Sırbistan’ın asırlarca tarih sahnesinden silinmesinin ilk adımı olan Kosova zaferini kazanan I. Murad’ın Obiliç tarafından şehid edilmesiyle ilgili bir pankart açtılar. Bu minyatür ve resimler ise sultanı şehid eden Miloş Obiliç’in öldürülüşünü ve Sultan Murad Meşhedi’ni gösteriyor.

15 Haziran 1389'da meydana gelen Birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlılar büyük bir zafer kazandılar. Sırp Prensi Lazar savaşta öldü. Düşmanın bozguna uğrayıp kaçmasından sonra, Birinci Murad harp sahasını dolaşmaya başladı. Zafer için Allah’a şükrediyordu. Bu sırada savaşta yaralanmış olan Sırp despotunun damadı Miloş Obiliç, Müslüman olacağını ve önemli bilgiler vereceğini söyleyerek hükümdarın yanına geldi. Bir hançer ile Murad Hüdavendigâr’a saldıran Obiliç, hükümdarı yaralayarak attan düşürdü. Saldırgan, hükümdarın etrafındaki adamları tarafından hemen öldürüldü.

Birinci Murad’ın yaralandığı yerde bir çadır kurularak hükümdar tedavi altına alındı. Ancak yarası ağırdı. Hayatından ümit kesildiği için büyük oğlu Yıldırım Bâyezid çağrıldı. Sultanın şehid olmasından sonra Yıldırım Bâyezid hükümdar ilan edildi. Bu hadiseden sonra Osmanlı hükümdarlarının huzuruna çıkacak yabancıların, devlet görevlileri tarafından iki koluna girilmek suretiyle padişahın eteğini öpmelerine izin verildi.

Kosova sahrasında Sultan Murad’ın iç organlarının gömüldüğü türbe Rumeli Türkleri için kutsal bir ziyaretgâh hâline geldi. Sultan Murad Meşhedi, yani şehidliği diye anıldı. Osmanlı padişahları Rumeli fatihi hükümdarlarının türbesine büyük önem verdiler. Sultan İkinci Abdülhamid türbenin yanına ziyarete gelenler için bir misafirhane yaptı. Türbe Osmanlı döneminde Sultan Reşad’ın bölgeyi ziyareti sırasında elden geçirilerek, tamir edildi.

I. Kosova Savaşı’ndan sonra Balkanlar’da, Osmanlılar’a karşı koyabilecek Macarlardan başka bir güç kalmadı. Fetret devrinde dahi Sırplar ve diğer Balkan milletleri bu bölgelerdeki Osmanlı teşkilatlanması ve eski kuvvetlerini kaybettikleri için bağımsızlıklarını tam olarak tekrar kazanamadılar.

Kosova Savaşı’ndan sonra Sırplar bir daha kendilerini toparlayamadılar. Bu savaş Sırp Prensliği için bir ölüm darbesi oldu. Sırp tarihçiler, I. Kosova Savaşı'nı bağımsızlıklarını kaybettikleri tarih olarak yorumlarlar. Kosova Savaşı üzerine Sırplar tarafından, birçok halk şarkıları söylendi, ağıtlar yakıldı. 1992 yılında Sırpların, Bosna-Hersek'teki katliamları, Herald Tribune gibi bir kısım Avrupa basını tarafından Sırpların, Kosova Savaşı'nın intikamını almaları şeklinde yorumlandı."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunacaklarını belirtti. Ciritci, maç öncesi şikayet etmelerine rağmen pankarta izin verildiğini iddia etti.

İşte Ciritci'nin açıklaması:

'ŞİKAYETİMİZİ BİLDİRECEĞİZ'

"Bu koreografi biz orada idman yaptığımızda da duruyordu. Yetkililere gerekli şikayetlerimizi yaptık ama ona rağmen bunun asılmasına izin verdiler. Biz maçtan sonra da yetkililerle görüşüp bu durum hakkında açıklama istedik. Gerekli yerlere şikayetimizi tekrar bildireceğiz ama en iyi cevabı sahada oyuncular verdi. İnşallah rövanşta da onları güzelce ağırlayacağız."

ÇEKYA'DA DA SKANDAL PANKART AÇILMIŞTI

Avrupa'da son dönemlerde artan Türk düşmanlığının ilk örneği Partizan taraftarlarının açtığı pankart değil. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçında da benzer bir pankart açılmıştı.

Viktoria Plzen taraftarları, maç öncesi "Türklerle savaş olmalı" yazılı skandal pankart açmıştı.