UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Çekya deplasmanıda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya tribünlerde yaşananlar damga vurdu. Plzen taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açtı.

Çek ekibinin basın sorumlusu Vaclav Hanzlik, ırkçı pankartla ilgili "Bu bire bir ‘Aslan Asker Şvayk’ kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk’e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım, savaş anlamı içermiyor" savunması yaptı. Jaroslav Haşek’in yazdığı ‘Aslan Asker Şvayk’, dünyanın en meşhur ‘savaş karşıtı’ romanlarından biri olarak kabul ediliyor.

UEFA PANKARTI IRKÇI BULDU

Çek takımının savunmasına karşın UEFA pankartı ırkçı buldu. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Viktoria Plzeň taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA 2 YIL GÖZALTI

Aynı karşılaşmada Fenerbahçe'ye ise ceza yağdı. Kurul, Fenerbahçe taraftarlarının ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin euro para cezası verdi. Ayrıca bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satışının yasaklandı. Tribün cezası iki yıl boyunca denetim altında olacak ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak bir taşkınlık durumunda yürürlüğe konulacak.

Kanarya'ya ayrıca dört farklı olaydan dolayı UEFA fatura kesti. Sarı lacivertlilere çıkan toplam fatura 78 bin euro oldu. Böylece Fenerbahçe'ye çıkan maddi ceza Plzen'e kesilenin beş katını geçti.

* Fenerbahçe takımının uygunsuz davranışı - 8 bin euro.

* Taraftarın stadyumda neden olduğu zarar - 15 bin euro

* Taraftarın meşale yakması - 15 bin euro

* Taraftarın sahaya madde atması - 25 bin euro.