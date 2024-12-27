İrlanda hane halkı tasarruflarını 160 milyar euroya yükseldi

İrlanda’da hane halkının bankalardaki toplam birikimi 160 milyar euroyu aşarken, tasarruf oranlarının artış trendi sürüyor. Merkez Bankası Ekonomi ve İstatistik Direktörü Robert Kelly’e göre, bu eğilim yaşlanan nüfus ve emeklilik sistemindeki reformlarla doğrudan bağlantılı.

2024’ün üçüncü çeyreğinde İrlanda’da hanehalkları gelirlerinin %14,1’ini tasarrufa ayırdı. Bu oran, pandemi döneminde başlayan tasarruf alışkanlığının devam ettiğini ortaya koyuyor. 2022’den bu yana ise ortalama tasarruf oranı %14 seviyesinde sabitlenmiş durumda.

Kelly, İrlanda’nın çalışma çağındaki nüfusunun 2045’te zirve yapıp sonrasında düşüşe geçeceğini belirterek, “Yaşlanan bir nüfus daha fazla tasarruf yapar. Ayrıca emeklilik sistemine otomatik katılım da birikimlerin hızla artmasına yol açacak” dedi. Resmi verilere göre, üçüncü çeyrekte bankalara net mevduat olarak 1,3 milyar euro yatırıldı.

BİRİKİMLERİN KULLANIMI TARTIŞILIYOR

Tasarrufların büyük çoğunluğunun düşük faizli hesaplarda tutulduğunu ifade eden Kelly, bu fonların daha verimli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle altyapı yatırımları ve start-up’ların desteklenmesi için bireylerin tasarruflarını farklı yatırım araçlarına yönlendirmesi üzerinde duruluyor.

“160 milyar euro bankalarda duruyor ve bu para ekonomiye tam anlamıyla katkı sağlamıyor” diyen Kelly, vergisel teşvikler ve yatırım fonlarına erişim kolaylıklarının artırılmasının bu sorunu çözebileceğini vurguladı.

TÜKETİM VE YATIRIM DENGESİ

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, İrlandalı tüketiciler tasarrufa yönelik güçlü bir eğilim gösteriyor. Kelly, tasarruf oranlarının düşmesinin tüketimi artıracağını, ancak bu tasarrufların yatırım kanalına yönlendirilmesinin de altyapı projeleri gibi alanlarda büyüme yaratacağını belirtti.

İrlanda Merkez Bankası’nın son bülteni, 2024-2026 yılları arasında İrlanda’nın tasarruf oranının %15,6’ya yükseleceğini öngörüyor. Raporda, bu birikimlerin Avrupa genelinde üretken sermaye yatırımları için mobilize edilmesinin hem hanehalkları hem de ekonomi için direnç sağlayacağı ifade edildi.