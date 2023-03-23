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Salgın bitince teknoloji şirketleri küçülmeye gitti: İrlandalı şirket 19 bin kişiyi kovdu

Covid-19 salgını döneminde personel sayısını artıran şirketler, salgından sonra küçülmeye gitmeye başladı. İrlandalı teknoloji devi Accenture, 19 bin personelini işten çıkartacak.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:13
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İrlandalı şirket 19 bin kişiyi kovdu

Salgın bitince teknoloji şirketleri küçülmeye gitti: İrlandalı şirket 19 bin kişiyi kovdu
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İrlanda merkezli teknoloji danışmanlığı şirketi Accenture, 19 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, gelecek 18 ay içinde 19 bin kişinin işine son verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu sayının şirketin mevcut iş gücünün yüzde 2,5'ine denk geldiği belirtilerek, işten çıkarmaların yarısından fazlasının idari işlerdeki çalışanları etkileyeceği kaydedildi.

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası sürüyor

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası devam ediyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, endişelere neden olurken özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin çalışanının daha işine son vermeyi planladığını duyururken, ABD'li e-ticaret devi Amazon gelecek haftalarda 9 bin çalışanını daha işten çıkaracağını açıklamıştı.

 

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