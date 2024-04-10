İrlanda’nın en genç milletvekili en genç başbakan oldu

Kaynak: AA
İrlanda’nın en genç milletvekili en genç başbakan oldu
İrlanda’nın en genç milletvekili unvanına sahip olan Simon Harris, en genç başbakan unvanını da elde etti.

İrlanda Başbakanının geçen ayki istifası sonrası yeni başbakan seçimleri gerçekleşti. Parlamentoda yapılan oylamada 69'a karşı 88 oyla Simon Harris başbakan seçildi. Harris, ülkenin en genç başbakanı oldu.

Simon Harris, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..." ifadelerini kullandı.

EN GENÇ MİLLETVEKİLİ UNVANINA DA SAHİP
İlk olarak 2009'da bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, 25 yaşında milletvekili seçilmişti.

Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili unvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı olmuştu.

Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanlığına getirilmişti.

Son Haberler
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi Spor
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı Gündem
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı Gündem
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama Spor
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti Video
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın Dünya
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün' Video
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün'