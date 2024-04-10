İrlanda’nın en genç milletvekili en genç başbakan oldu

İrlanda Başbakanının geçen ayki istifası sonrası yeni başbakan seçimleri gerçekleşti. Parlamentoda yapılan oylamada 69'a karşı 88 oyla Simon Harris başbakan seçildi. Harris, ülkenin en genç başbakanı oldu.

Simon Harris, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Herkes için Başbakan olacağım; tüm halkımızın umutlarını, hayallerini ve özlemlerini gerçekleştirmek için her gün çalışacak bir Başbakan..." ifadelerini kullandı.

EN GENÇ MİLLETVEKİLİ UNVANINA DA SAHİP

İlk olarak 2009'da bir belediye meclis üyesi adayının aldığı en yüksek oy oranıyla Wicklow Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Harris, 25 yaşında milletvekili seçilmişti.

Ülkenin aynı zamanda en genç milletvekili unvanını da taşıyan Harris, 29 yaşında Sağlık Bakanı olmuştu.

Harris, 2020'de Yüksek Öğrenim, Araştırma, Yenilik ve Bilim Bakanlığına getirilmişti.