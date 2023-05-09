İrlanda'nın Ryanair havayolu şirketinden Boeing'e dev sipariş

Dünyanın en değerli havayolu şirketleri listesinde 2 numaraya yerleşen İrlanda'nın Ryanai hava yolu şirketi, 40 milyar dolar değerinde 300 Boeing 737-MAX-10 siparişi verdi

İrlanda'nın Ryanair havayolu şirketinden Boeing'e dev sipariş

Amerika'nın Delta Havayolları'nın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Ryanair'den Boeing'de dev bir sipariş geldi. Ryanair, am 300 tane Boeing 737-MAM-10 uçağı alacak

Merkezi İrlanda'da bulunan havayolu şirketi Ryanair, ABD'li Boeing'e 40 milyar dolar değerinde 300 adet 737-MAX-10 uçak siparişi vererek tarihindeki en büyük anlaşmayı yaptı.

Ryanair'in açıklamasına göre, sipariş edilen uçakların, 2027 ila 2033 yılları arasında teslim edilmesi bekleniyor.

Toplam 300 Boeing 737-MAX-10 uçağını içeren siparişin bugünkü liste fiyatıyla değeri 40 milyar doları aşarken, İrlandalı şirketin tarihindeki en büyük alım anlaşması özelliğini de taşıyor.

Uçakların teslimatıyla pilot, kabin ekibi ve mühendis olmak üzere 10 bin istihdam oluşturmayı planlayan Ryanair, hava yolu trafiğinde yüzde 80 büyüme bekliyor.

Boeing teslimatının yaklaşık yarısının, Ryanair'in eski filosu B737NGs uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Söz konusu anlaşma, Ryanair'in 14 Eylül'deki hissedarlar toplantısında onaya sunulacak.

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