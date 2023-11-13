Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında nikah masasına oturduğu Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

2021'DE BALİ'YE TAŞINDI

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.

"ANI YAŞIYORUM"

Ünlü oyuncu, "Tek amacım Kayla ve Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim şimdi de bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kahve tonlarında bikinisiyle uzanıp poz veren Ünal'ın karın kasları dikkatlerden kaçmadı. 2 çocuk annesi Irmak Ünal'ın fit haline beğeni ve yorum yağdı.