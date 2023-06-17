İş adamı jet ski kazasında hayatını kaybetti

İş adamı Yalçın Gümüşsoy, Dalaman’da jet ski ile yaptığı kazada hayatını kaybetti.

İş adamı jet ski kazasında hayatını kaybetti

Dalaman'ın Hamam Koyu'nda, 15 Haziran günü akşam saatlerinde; iş insanı Yalçın Gümüşsoy yönetimindeki jet ski, kontrolden çıkarak bir teknenin halatına takılarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Yalçın Gümüşsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gümüşsoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan iş insanı Yalçın Gümüşsoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Ahılı köyünde toprağa verildi.

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