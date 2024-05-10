İş adamının kızı iç çamaşırı mankeni oldu. Babası bu pozları görünce deliye döndü.

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İş adamının kızı iç çamaşırı mankeni oldu. Babası bu pozları görünce deliye döndü.
Heidi Klum ve F1 patronu Briatore’nin kızı Leni annesinin yolundan gidiyor.

Dünyaca ünlü top model Heidi Klum’un kızı Leni Klum herkesi şaşırttı. 20 yaşındaki Leni ünlü bir iç giyim markası için objektiflere poz verdi.

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Daha önce de İtalyan bir moda markasının kampanyasında poz veren anne kız eleştiri oklarına hedef olmuştu. Baba Briatore’nin kızının verdiği seksi pozlar üzerine çok sinirlendiği iddia edildi.

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Instagram'da 1,7 milyon takipçisi olan Leni, Micheal Kors, Fila, Dolce & Gabbana ve daha birçok lüks marka için modellik yaptı.

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Heidi ve Leni, Aralık 2020’de de Vogue dergisinin kapağı için ortak bir fotoğraf çekimi yaptılar.

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Anne-kız geçen hafta sonu New York'ta Leni'nin doğum gününü kutladı.

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Heidi Klum’un, ünlü İtalyan işadamı Flavio Briatore’den olan 2004 doğumlu kızını top modelin eski kocası şarkıcı Seal evlat edinmişti. O dönemde Briatore bu kararı olumlu karşılamış ve “Leni benim kızım fakat çocuk aile ortamında büyümeli” demişti.

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