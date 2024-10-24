İş aramak için çıktığı evine 3 gün sonra döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İş aramak için çıktığı evine 3 gün sonra döndü

Eskişehir'de 3 gün önce iş aramak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden E. H. (47), sağ salim evine ulaştı.

Eskişehir'de 3 gün önce iş aramak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden E. H. (47), sağ salim evine ulaştı.

Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden ve 2 aydır işsiz olan E. H., 21 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30 sularında iş aramak için evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Son olarak evden ayrıldığı gün saat 21.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda görülen Hira'nın ailesi polis ekipleriyle görüşerek kayıp ilanı vermişti. Arama çalışmaları devam ederken, Hira'nın dün akşam saatlerinde sağ salim bir şekilde eve kendi anahtarıyla giriş yaptığı öğrenildi.

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