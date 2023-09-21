İş arayanlar dikkat: İşverenler artık bu özellikleri arıyor

İŞKUR, orta yaş ve üzeri (45-64) bireylerin iş gücü piyasasındaki durumlarını araştırdı.

Türkiye genelinde 582 farklı meslekte 3 bin 110 iş arayan ve 5 bin 840 işletme yetkilisiyle yüz yüze ve çevrim içi yapılan araştırmayla ilk kez orta yaş ve üzerindekilerin iş gücü piyasasındaki durumları arz ve talep yönlü incelendi.

ÖN PLANA ÇIKAN SEKTÖRLER

Araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 83,3'ü 45-64 yaş arası birey istihdam ettiklerini belirtti.

Orta yaş ve üzerindekilerin istihdam edildiği iş yerlerinin en fazla olduğu sektör yüzde 87,5 ile eğitim olurken, en az bulunduğu sektör yüzde 73,9 ile fiziksel yeterlilik durumunun ön plana çıktığı inşaat sektörü oldu.

İşverenlerin yüzde 10,4'ü sektörlerinin 45 yaş ve üzeri bireyleri istihdam etmeye uygun olmadığını kaydetti.

İş arayanın orta yaş ve üzerinde olmasının işe alım kararını olumlu etkileyebileceği mesleklerde şoför ve aşçılık ilk sıralarda yer alırken, bu yaş grubunun işe alımını olumsuz etkileyebileceği meslekler garson, temizlik görevlisi ve inşaat işçisi olarak sıralandı.

İSTİHDAMI ARTIRACAĞI İFADE EDİLDİ

İşverenlerin 45 yaş ve üzeri bireyleri tercih etme nedeninde tecrübe ilk sırada gelirken, tercih etmeme nedeninde ise fiziksel ve bedensel yetersizlik faktörü öne çıktı.

İşverenlerin, 45-64 yaş arasındakilerin yeni teknolojilere uyum sağlayamama ve ücret beklentisinin yüksek oluşunu bu kişilerin istihdamında dezavantaj olarak gördüğü sonucu ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan her üç işverenden biri, esnek çalışma modellerinin yaygınlaşmasının iş yerinde 45 yaş ve üzeri kişilerin istihdamını artıracağını ifade etti.

Araştırmada, işsizlerin yaşı arttıkça daha uzun süreli işsiz olma ihtimalinin arttığı görüldü.

Ücret anlaşmazlığı yüzde 32,6 ile iş arayan tarafından iş bulamama sebepleri arasında ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 31,3 ile çalışma koşulları anlaşmazlığı ve üçüncü sırada ise yüzde 27 ile fiziksel ve bedensel yetersizlik geldi.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI İLK SIRADA YER ALDI

Yaş arttıkça işsizlerin yeni bir iş bulma ihtimalinde, iş gücü piyasasına uyum ve motivasyon konularında sorunlar yaşayabileceği ortaya çıktı.

Kısa dönemli iş arayanlarda kısmi süreli çalışma tercihi daha düşükken, işsizlik süresi arttıkça kısmi zamanlı çalışmayı tercih edebilecek iş arayan oranının arttığı görüldü.

İş arama süresi 1 yıl ve üzerinde olan işsizlerin yüzde 60'ından fazlasının kısmi zamanlı çalışmayı tercih ettiği sonucuna ulaşıldı. (AA)