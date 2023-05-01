İş Bankası Genel Müdürü'nden seçim sonrası çıkışı. Lafını esirgemeden konuştu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran “Seçim sonucu ne olursa olsun, kim hangi politikayı getirirse getirsin bu enflasyonla biraz yaşamak durumunda kalacağız" dedi.

İş Bankası Genel Müdürü'nden seçim sonrası çıkışı. Lafını esirgemeden konuştu

Seçime sayılı günler kala İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

T24’te yer alan bilgilere göre, Türkiye'de çok büyük bir israf olduğunu ve kaynakların çok yanlış kullanıldığını belirten Hakan Aran, bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamak zorunda kalınabileceğini aktardı.

“SEÇİM SONRASI ENFLASYONLA YAŞAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

5 yıldan önce enflasyonun sağlıklı bir şekilde tek haneye inmeyeceğini aktaran Aran, "Çünkü o fırsatı biraz kaçırdık. Bunu enflasyon yüzde 19 iken konuşuyor olsaydık başka şeyler söylerdim. Ama yüzde 85'e çıkmış, şimdi 43'e inecek olan bir enflasyondaki başarımızla övünürken bunları konuşunca işler gittikçe zorlaşıyor. Bir de artık 40-50 bandındaki enflasyonun yapışkanlık etkisi oluştu.

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Ben en az 2- 3 yıl, 40-50 bandındaki enflasyonun devam etmesinden endişe ediyorum daha çok. Çünkü hiçbir politika, hele de 1 sene sonra başka bir seçimi düşünen hiçbir iktidar enflasyonla o kadar kararlı mücadele edemez. O yüzden seçim sonucu ne olursa olsun, kim hangi politikayı getirirse getirsin bu enflasyonla biraz yaşamak durumunda kalacağız" diye konuştu.

"KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILIRSA 5 YILDA TÜRKİYE SORUNLARI AŞAR"

Türkiye'nin 5 yıl sabretmesi ve kaynaklarını doğru kullanması durumunda aşamayacağı hiçbir probleminin olmayacağını kaydeden Aran, enflasyonun 3 yıl içinde yüzde 10-20 arasındaki bir banda gelebileceğini söyledi.

"TÜRK LİRASINA OLAN GÜVENİN SAĞLANMASI LAZIM"

"5 yıldan önce tek haneye inmez. Tek haneye indirirsiniz ama her şeyin kafasını, gözünü yararak indirirsiniz. İşsizlik yüzde 20'ye vurur, genç işsizlik yüzde 40'a vurur, ekonomide bir durgunluk olur, enflasyon iner. Ben böyle bir enflasyon inmesinden bahsetmiyorum" ifadelerini kullanan Aran, toplumun yaralı ve örselenmiş olduğunu belirterek bu sorunun uzun vadede çözülebileceğini açıkladı.

Öte yandan Aran, “Türk Lirası'na olan güvenin sağlanması lazım ve yabancı para konusundaki beklentinin kırılması lazım.” İfadelerini kullanı.

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