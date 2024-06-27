İş Bankası resmen açıkladı. 4 Gün Süresi Kaldı

İş Bankası, Haziran ayında yeni müşterilerine özel bir kampanya başlattı. İşCep uygulaması üzerinden banka müşterisi olanlara, 25.000 liraya varan faizsiz nakit avans fırsatı sunuluyor. Bu cazip teklif, sadece İşCep ve Maximum Mobil kanalları üzerinden geçerli olacak.

FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI

İş Bankası, Haziran 2024 döneminde yeni müşterilerine özel kampanya fırsatı tanıyor. İşCep uygulamasındaki "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle banka müşterisi olanlar, 25.000 liraya varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından faydalanabiliyor. Kampanya, 1 - 30 Haziran 2024 tarihlerini kapsıyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Faizsiz taksitli nakit avans, 2-3 ay vadeli olarak, kullanılacak tutar, 300 - 25.000 lira arasında değişecek.

Sadece İşCep ve Maximum Mobil üzerinden işlem yapılabilecekken, taksitli nakit avans tutarı, müşteri limitinin yüzde 25’i kadar, en fazla 25.000 lira olarak belirlendi.

Avans, azami iki seferde kullanılabilecek ve toplamda tanımlanan tutarı aşmazken, 2-3 aydan farklı vadelerde ve 25.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacak.