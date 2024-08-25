İş Bankası'ndan 100. yıl hedefi: "Dünyada ilk 10'a girmeye çalışacağız"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 100. yıl kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamada, İş Bankası'nın. ikinci yüzyılında, dünya genelinde en geniş coğrafyada en fazla müşteriye ulaşan ve hisse değeri en yüksek ilk 10 banka arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti. 1924'te kurulan ve Türkiye'nin ilk milli bankası olan İş Bankası, bugün 20 bin çalışanı, 1042 şubesi ve 285 milyar liralık öz kaynağı ile hizmet vermeye devam ediyor.

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Kurulduğumuz günden bu yana bizim için değişmeyen bir şey var; o da ilk faaliyete başladığımız günkü ana amacımız neyse bugün de aynı amacı taşımak… Ülke ekonomisinin büyümesine ve istihdama, refahın artmasına katkı... İş Bankası 1924'te bunun için vardı, bugün de bunu yapıyor"

REKABET ULUSLARARASI ARENAYA TAŞINACAK

Hakan Aran, İş Bankası'nın küresel bir oyuncu olarak, rekabeti uluslararası arenaya taşıyarak büyümeyi ve dijital bankacılık alanında önemli adımlar atmayı planladığını vurguladı. İngiltere'de başlattıkları dijital bankacılık yatırımlarını genişleterek Avrupa Birliği'ni de kapsayacak şekilde bir dijital banka oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"İngiltere ve AB'yi kapsayacak bir dijital banka hedefine ulaşma yolunda çalışıyoruz"

Aran, bankanın dijitalleşme sürecinde İşCep uygulamasının önemine dikkat çekti ve gelecekte şube açarak büyümek yerine dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla globalleşmeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca bankanın holdingleşme sürecine yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu süreçte mevzuata uygun olan gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

"İlk yüzyılda şube açarak gidiyorduk, şimdi de İşCep'i çoklayarak gideceğiz."

ÇAĞIN İÇERİSİNDE VE İLERİSİNDE: YAPAY ZEKA VE BANKACILIK

Yapay zekanın bankacılık sektörü için önemine değinen Aran, bu teknolojinin müşteri deneyiminde kişiselleştirmeyi sağlamak ve operasyonel maliyetleri düşürmek için kritik rol oynadığını belirtti. Bankanın yeşil ve dijital dönüşüm stratejiler kapsamında, KOBİ'lerin bu süreçte cesaret verici başarı hikayeleri yazmalarına destek olmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Yapay zeka çok dikkatle uygulanması, izlenmesi gereken bir teknoloji"

İş Bankası, sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumsal gelişime katkı sağlamaya devam ediyor. "100 Köye İnternet" projesi ve "Bilim Kuşağı Atölyeleri" gibi projelerle, özellikle çocukların bilimsel bakış açısına sahip olmalarına destek olmayı amaçlıyor. Bunlarla birlikte, "81 İlde 81 Orman" projesiyle 2,2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planlıyor.

Hakan Aran, İş Bankası'nın ikinci yüzyılında da küresel ölçekte büyüme ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.