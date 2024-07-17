İş Bankası'ndan 3 şehirde personel alımı

İş Bankası, teknoloji alanlarında uzmanlaşmış kişiler için Sistem Uzmanı Alımı yapacağını duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de görevlendirilecek olan bu pozisyonlar için, Veri Yönetimi, Bulut Bilişim, DevOps, İletişim ve Ağ Yönetimi, Veritabanı Uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda uzmanlık gerektirmektedir.

Adayların başvuru koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 30 yaşın altında olmak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az 2025 Temmuz ayına kadar tecil ettirmiş olmak, sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde çalışmaya uygun olması, herhangi bir kuruma karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, kamu haklarından mahrum olmamak ve herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak yer alıyor.

Ayrıca, adayların mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarında dört yıllık lisans derecesine sahip olmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri beklenmektedir.