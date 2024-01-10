İş Bankası’ndan yapay zeka girişimlerine yatırım kararı

Türkiye İş Bankası’nın hayata geçirdiği 100. Yıl Girişim Sermayesi, yine banka bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ Fabrikası Programı kapsamında 2023’de 23 girişime yönelik yatırım kararı aldı. Programa kabul edilen girişimler, kohort olarak adlandırılan jüri değerlendirmelerinde yaptıkları sunumlar ve seçim komitesi değerlendirmesi doğrultusunda seçildi ve 100. Yıl Girişim Sermayesi vasıtasıyla 100 bin dolar yatırım almaya hak kazandı.

YENİLİKÇİ FİKİR, BÜYÜME POTANSİYELİ...

Türkiye İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu, fikirleriyle dünyayı şekillendirme potansiyeline sahip girişimlerde aradıkları özelliklerin yenilikçi fikir, güçlü iş modeli, iyi bir ekip ve büyüme potansiyeli olduğunu belirtti. Ayrıca insanı ve sürdürülebilirliği odağına alan ve etik değerlere sahip olmayı da önemsediklerini vurgulayan Karakullukçu, Programda yapay zekâyı etkin kullanan, seçtikleri alanda kendi teknolojilerini geliştiren ve bir probleme çözüm bulan girişimleri desteklediklerini anlattı.

FARKLI ALANLARDAKİ İHTİYAÇLARA DESTEK OLUYOR

Yapay zekâ alanındaki geliştirme projeleri ve yatırımları aracılığıyla inovasyonun lideri olmayı hedeflediklerini belirten Karakullukçu, bu süreçte topluma ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek katma değer yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Bu sayede ülkede nitelikli iş gücünün ve refah seviyesinin artmasına katkı sunmak istediklerini söyleyen Karakullukçu, şunları anlattı: “Programda girişimlere terzi usulü, tam olarak hangi noktada ihtiyacı varsa o noktada destek sunuyoruz. Finansal kaynak yanında teknolojik altyapı, ofis, mentorluk, rehberlik, sektörel uzmanlık veya yurt dışında büyüme stratejilerine yönelik farklı alanlarda ihtiyaçları olabiliyor. Biz de ihtiyaçlar paralelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

2024 HEDEFİ DAHA FAZLA GİRİŞİMCİYE ULAŞMAK

100.Yıl Girişim Sermayesi, banka içinde Yeni Nesil Girişimcilik altında faaliyette bulunuyor. İstisnai yetkinliklere sahip, kurucusu Türk olan, yurt içinde ya da yurt dışında hayata geçirilmiş teknoloji girişimlerine yatırım yapan fon, 2023 yılında Yapay Zeka Fabrikası girişimlerinin dışında 7 girişime toplam 5 milyon dolar yatırım yaptı. Yine bankadaki üst düzey yöneticilerden oluşan yatırım komitesinin onayıyla yatırım almaya hak kazanan girişimlere, olgunluk aşamalarına göre değişmekle birlikte ortalama 500 bin ABD doları yatırım yapılıyor. 2024’te daha fazla girişime ulaşılması hedefleniyor.