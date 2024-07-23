İş Bankası'nın Genel Müdürü acı haberi verdi: Bu tarihe kadar rahatlama beklemeyin

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 yılı için konuştu, kredi riskinin arttığını söyledi. Aran'a göre 2025 yılı sonuna kadar batıklar artacak. Ekonomide kemer sıkmanın başladığını ifade eden Aran, ekonomide soğumanın başladığını, bunun da öncü göstergelerinin kredi kartı harcamalarının düşmesi olduğuna dikkat çekti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın konuşmasından başlıklar şöyle

-2025 yılı sonuna kadar rahatlama beklemeyin

-Temmuz ayında ekonomideki soğumanın başladığını görüyoruz.

-Kemer sıkmayı Haziran’a kadar hissetmemiştik. Kemerler şu anda sıkılıyor.

-Bu yılı %38-42 bandında bir enflasyonla tamamlayacağımızı düşünüyorum

-Politika faizinin Ekim, Kasım, Aralık ayı toplantılarının birinde tek seferde veya parça parça 50’den 45’e indirileceğini tahmin ediyorum.

-Nefesini 2025 sonuna kadar tutamayanlar da muhtemelen çok zorluk yaşayacaklar.

-2025 yılında işsizlik artacak 2025’te enflasyonun %20-21 arasındaki bir noktada bitmesini bekliyorum

-2025 yılı sonunda Politika faizinin 25’e kadar düşürülme imkanı olacağını düşünüyorum.

-Enflasyon %10’lara inene kadar üretici ve ihracatçı rahat yüzü göremez (Önceki ekonomi politikası için) Eğer siz bir yanlış yaptıysanız, yanlışınızla yüzleşmeniz gerekiyor.

-Biz ekonomide yanlış politika izledik. Şu andaki sıkıntılarla yüzleşmeden düzelme olmaz.

-O yanlış yapılırken ihracatçı çok kazandı. Yanlış yapılırken yatırım yapan iş insanı çok kazandı.

-Yani, çok ciddi miktarda ucuz TL ihracatçıya, üreticiye, yatırım yapana verildi. Uzun vadelerle verildi. Yüzde 8.5, 10, 12.5’ten verildi.

-Hepimiz için düzlüğe çıkmanın tek koşulu, hatayı yaptığımız ilk noktaya geri dönmek.

-Müşterimiz açken biz tok yatan konumda olmak istemeyiz.

-Bizim de bu dönemde sıkıntı yaşamamız kadar doğal bir şey yok.

ÖDENMEYEN KREDİ KARTI BORCU İKİ KAT ARTTI

Uygulanan yanlış politikalara dikkat çeken Hakan aran iki kaybedinin olduğunu söyledi. Aran kaybedenlerin ise "Hazine ve ve Kamu" ile "Sabit Ücretli Vatandaş" olduğunu ifade etti. Politika faizinin reel sektör ve ekonomiye etkilerini görmeye başladıklarını kaydeden Hakan Aran Temmuz ayında kredi kartlı alışverişlerin düşümesine dikkat çekti ve kemer sıkılmaya başlandığını kaydetti.

Kredi kartlarında ödenmeyen borçların son dönemde iki kat arttığını duyuran Hakan Aran, sorunlu kredilere düşenlerin payının yükseldiğine dikkat çekti. Bir kredi kartının borcunun 10-12 bin liradan 20-25 bin liralık dilime çıktığını söyledi.

Aran'a göre ön­ceden o bankadan bu bankaya çevrilerek giden borç, faizler de artınca artık çevrilemez ol­du.

Toplam kredi kartlarının borcunun 2 trilyon lira olduğunu açıklayan Aran, bunun 1,5 trilyonunun bireysel, 500 milyarlık bölümün ise ticari olduğu söyledi. Kredi kartı kullanımının Türkiye'de bireysel olduğunu kaydeden Hakan Aran, "İşte devlet vergiyle kendini korurken va­tandaş da bu 2 trilyonluk ha­va yastığını kullanacak" dedi.

BATIKLAR ARTACAK

2 Trilyon liralık kredi kartı borcu için konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2025 yılı sonuna kadar batıkların artacağını ifade etti.