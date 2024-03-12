İş değiştirenler dikkat! Son 19 gün… Faiziyle borç ödemek zorunda kalabilirsiniz

Ücretle çalışanlar normalde hiçbir harcamalarını gider olarak gösteremiyor. Ancak kanun beyanname dolduranlara bazı harcamalarını kazançlarından indirme hakkı tanıyor. Kazancın yüzde 10’una kadar olan eğitim ve sağlık harcamalarını ile brüt gelirin yüzde 15’ini aşmamak şartıyla hayat şahıs sigorta primlerin yarısını kazançtan indirilebiliyor. İndirim sonrası ortaya çıkan kazançtan hesaplanan yeni vergi tutarı, ödenen vergi tutarından fazlasıyla vergi iadesi söz konusu oluyor.

150 BİN LİRADAN FAZLA GELİRİ OLANLAR

Eğer bir kişi geçen yıl iş değiştirdiyse ve yeni işverenden elde ettiği brüt gelir 150 bin lirayı geçtiyse, takip eden yılın mart ayında gelir beyannamesi vermesi gerekmektedir. Öyleyse, geçen yıl iş değiştiren ve yeni işvereninden 150 bin liradan fazla gelir elde eden kişiler, bu yılın mart ayı sonuna kadar beyanname vermeli.

VERGİ BORÇLARI İÇİN ZAMANAŞIMI 5 YIL

Gelir beyannamesi vermeyenler, vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Vergi borçları için zamanaşımı süresi beş yıldır. Eğer Maliye Bakanlığı, 2023 yılında elde edilen gelir için vergi borcunu sonraki beş yıl içerisinde tespit ederse, vergi ziyaı cezası uygulanacak ve borç faizi ile birlikte tahsil edilecektir.