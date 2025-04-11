İş dünyası ekonomideki en büyük tehlikeyi açıkladı: Benzer bir döngü yaşanabilir

Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) 6. Olağan Toplantısı, Akra Barut Otel’de gerçekleşti. Gecenin açılış konuşmasını yapan ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, küresel ekonomik tabloya dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Ticaret savaşlarının ve korumacılığın dünya ekonomisini bir kaosa sürüklediğini vurgulayan Özbek, geçmişten ders alınmazsa tarihin tekerrür edebileceği konusunda sert bir mesaj verdi. Özellikle ABD’nin gümrük vergisi hamlelerinin ve diğer ülkelerin karşı önlemlerinin Türkiye’yi de etkileyeceğini belirtti.

“DÜNYA HÂLÂ BU DERSİ ALMAMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR”

Ercan Özbek, konuşmasında küresel ticaret savaşlarının geldiği noktayı değerlendirdi. Özbek, “Tarihin tekerrür etmemesi için geçmişten ders çıkarmalıyız. Ne yazık ki dünya, hâlâ bu dersi almamanın bedelini ödüyor. ABD Başkanı Trump, ticaret savaşlarında el yükselterek otomobile %25, ticaret açığının az olduğu ülkelere %10, AB’ye %20, Asya ülkelerine %40’a varan gümrük vergileri getirdi. Türkiye, %10’luk dilimde kalsa da bu vergi yarışı bitmiş değil.” dedi.

Özbek, Türkiye’nin ABD ihracatında tekstil, otomotiv, kimya ve demir-çelik gibi sektörlerde %5’lik bir paya sahip olduğunu hatırlatarak, bu oranın ikinci büyük pazar olduğunu vurguladı. Ancak, Asya ülkelerine kıyasla nispi bir avantaj sağlansa da, risklerin artmaya devam ettiğini ifade etti.

“TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK”

Küresel ekonomik tablodaki tehlikelere dikkat çeken Özbek, diğer ülkelerin tepkilerini de “Çin, gümrük vergilerini artırdı ve değerli metal ihracatını kısıtladı. Avrupa Birliği de yakında karşı önlemler açıklayacak; bu, Türkiye’yi de etkileyecek. Otomotiv gibi sektörlerde rekabet artacak, kâr marjları düşecek. ABD pazarında yer almak isteyen firmalar yatırımlarını oraya kaydırmaya çalışacak.” sözleriyle ele aldı.

Özbek, ticaret savaşlarının devam etmesi halinde dünya ekonomisinde büyümenin 1 puan azalabileceğini, enflasyonun ise 1 puan artabileceğini belirtti. Bu durumun, küresel çapta stagflasyon ve durgunluk tehdidini beraberinde getirdiğini vurguladı.

“EN BÜYÜK TEHLİKE BELİRSİZLİK VE GÜVEN KAYBIDIR”

Özbek, konuşmasının en çarpıcı kısmında tarihten bir örnekle uyardı. Özbek “ABD’nin 1930’larda yaptığı gibi korumacılığı artırması, dünyayı ekonomik bir kaosa sürükleyebilir. O dönemin sonunda dünya büyük bir savaşla karşılaştı. Bugün benzer bir döngü yaşanabilir. En büyük tehlike, rakamlar değil; belirsizlik ve güven kaybıdır. Bu, yatırımın ve üretimin en büyük düşmanıdır.” dedi.