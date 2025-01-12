İş görüşmesine giderken otomobiliyle havuza uçtu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otelin havuzuna düşen otomobilin sürücüsünün yüzerek sudan çıktığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Devrim Demir'in kullandığı otomobil, Bardakçı Koyu kara yolundan çıkıp tali yoldaki bir otelin havuzuna düştü.

Aracından çıkan Demir, yüzerek havuz kenarına ulaştı. Kısa sürede suya gömülen araç ise çekici yardımıyla havuzdan çıkarıldı.

Aracın havuza düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, Demir'in kullandığı aracın havuzun bulunduğu otel bahçesine girdiği ve dönüş manevrası yapmak istediği sırada havuza düştüğü görülüyor. Ayrıca görüntülerde sürücünün yüzerek havuzdan çıkması yer alıyor.

Öte yandan, Demir'in gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle otel ve belediye yönetimleri hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Demir'in şikayeti üzerine Bodrum Belediyesinden konu hakkında açıklama yapıldı.

Adreste bulunan otel havuzuna bağlanan yolun, herhangi bir olumsuzluk olmaması için trafiğe kapatıldığının belirtildiği açıklamada, "Otel yetkileri ile görüşülüp havuz etrafına gerekli güvenlik önlemlerini almaları konusunda uyarı yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

SOLA DÖNERKEN HAVUZA DÜŞTÜM'

Devrim Demir ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bodrum'a bir iş için gittim. Hava çok yağışlı, etraf ise çok karanlıktı. İşimiz bittikten sonra marinaya gitmek istedim. Sağ tarafta denizi gördüm. Marinaya yaklaştığımı düşündüm. Giderken sağda solda araçlar vardı. Ayrıca hiçbir güvenlik önlemi yoktu.

Sokaktan ilerliyordum. Asfalt yol. Sokaktan ilerlerken çok ileride zayıf bir ışık gördüm. Kapalı bir yol olduğunu düşündüğüm için sola dönüp, çıkmak istedim.

Sola dönerken havuza düştüm. Hiçbir uyarı, levha yoktu. Çok korktum, panik oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Öleceğimi düşündüm. Yolun sonuna geldiğimi sandım. İçeriye su sızmaya başlamıştı.

İlk önce otomobilin kapısını açmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra aklıma camlar geldi. Camı açınca su olduğu gibi içeriye girdi ama bu sayede kapıyı açabildim. Otomobilimde de büyük hasar var. Bu işin peşini bırakmayacağım.

Ölümle ilgili bir konu olduğunda en korktuğum şeyin boğularak ölmek olduğunu söylerdim, az daha başıma geliyordu. Allah korudu. Artık havuza da denize de zor girerim"