İş insanı Fatih Fil'e kafede silahlı saldırı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İş insanı Fatih Fil'e kafede silahlı saldırı!

İzmir'de Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Fil, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.15 sıralarında İzmir Çeşme ilçesi Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri Fil'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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