İş insanı olarak biliniyordu dolandırıcı çıktı. Helikopterli dolandırıcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik' suçlarına yönelik projeli yürütülen soruşturma kapsamında, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve kamuoyunda finans şirketi sahibi bir iş insanı olarak bilinen Mioz Mitrani'nin, dolandırıcılık ve tefecilik şebekesinin lideri olduğu tespit edildi. Şatafatlı ve lüks hayat sürdüğü iddia edilen Mitrani'nin iş seyahatlerini helikopterle yapması dikkat çekiyordu.

DAHA ÖNCE DE İSMİ DOLANDIRICILIKLA ANILMIŞTI

Daha önce de ünlü otel işletmecisi Toprak Dukul'u yarım milyon eoru dolandırdığı iddialarıyla gündeme gelen Mioz Mitrani, ayrıca Sarıyer Demirciköy'deki lüks sitede kiracı olduğu villada imar kanununa aykırı bir şekilde ruhsatsız ekleme yaptığı, yine Sarıyer'deki bir AVM'de, X-ray cihazından geçmeyi reddettiği ve kendisini uyaran güvenlik görevlisine, 'Bir daha yolumu kesme, senin ağzını burnunu kırarım' şeklinde tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı basında yer almıştı.

DOLANDIRIP TEFECİLİK YAPMIŞ

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise mali sıkıntıları olan birden çok mağdura kendisini 'yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi' olarak tanıttığı ve kredi sağlayacağı vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamındaki çalışmalar sonucunda Mitrani'nin ayrıca mağdurlara faiz karşılığında borç para vererek senetler imzalattığı belirlendi. Şüpheli Moiz Mitrani'nin bu şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' suçlarını işlediği kaydedildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli Moiz Mitrani dahil 15 kişinin tespit edildiği soruşturmada, İstanbul ve Kırklareli'nde bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla Mitrani dahil 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.