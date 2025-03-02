İş kuracaklar dikkat! 2 milyon liraya kadar destek verilecek

Düzenleme: Kaynak: AA
İş kuracaklar dikkat! 2 milyon liraya kadar destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek verileceğini duyurdu. Son başvuru tarihi ise 31 Mart.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını açıkladı.

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Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

2024'TE 3 DÖNEM BAŞVURU ALINDI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamadaysa "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

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