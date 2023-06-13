İş makinesi dere yatağına devrildi: 3 işçi yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi'ne ait operatör Ömer Köksal (36) yönetimindeki 71 041 2021 plakalı iş makinesi, seyir halindeyken kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada operatör Ömer Köksal ile yanında bulunan belediye işçileri Veysel Dülge (58) ve Mehmet Doğan (33) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hayati tehlikesi bulunmayan operatör ve işçileri hastanede ziyaret ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: DHA)