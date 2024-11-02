İş Sanat Kasım-Aralık programı

İş Sanat, Güher ve Süher Pekinel ve orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın 7 Kasım Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda verecekleri açılış konseriyle konser salonunun kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor.

ALFREDO RODRIGUEZ TRIO İŞ SANAT’TA

Alfredo Rodríguez Trio, İş Sanat programında yerini aldı. Quincy Jones, Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının yıldızlarıyla konserler veren Rodriguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğini harmanlayan bir repertuvarla 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

BACH’IN ARYALARI ZOLTAN DARAGO’NUN SESİYLE HAYAT BULACAK

Gösterime girdiği tarihte tüm dünyada büyük yankı uyandırarak Oscar’a aday gösterilen “Farinelli” filminin müziklerini derleyen ünlü şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset, 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu ile tamamı Bach’ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla İş Sanat’ta konser verecek. Opera dünyasının yükselen yıldızlarından kontrtenor Zoltan Darago’nun solist olarak yer alacağı konser 5 Aralık Perşembe 20.30’da İş Kuleleri Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Eğitimine Béla Bartók Konservatuarı’nda başlayan kontr-tenor Zoltan Darago, henüz yirmi iki yaşındayken Macar Devlet Operası’nın en genç sesi olarak sahneye çıktı. Darago, 2021 yılında Helsinki Operası’nın sahneye koyduğu Philip Glass’ın “Akhnaten” operasında oynadığı başrolde gösterdiği başarılı performansıyla dikkat çekti. Eylül ayında yayımladığı, Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı eserlerinden oluşan ilk albümünde Darago, Avrupa müzik mirasının nadir seslendirilen eserlerini sanatseverlerle buluşturan Christophe Rousset ve Les Talens Lyriques ile bir araya geldi. Başarılı solistin ve deneyimli orkestranın Bach Cantatas and Arias for Alto başlıklı konserini ajandanıza not etmeyi unutmayın.

ŞİİR DİNLETİLERİ BEŞ YENİ PRODÜKSİYONLA SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

İş Sanat’ın, şiir ve hikâye dinletileri bu sezon beş yeni prodüksiyon ile seyircisinin karşısında olacak. Edebiyatımızın usta isimlerinin eserlerinin müzikle harmanlanarak sahneye taşındığı dinletilerin ilki 16 Aralık Pazartesi saat 20.30’da Cahit Külebi’nin eserlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” başlıklı dinleti olacak. Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, sahne uygulamasını ise Mehmet Birkiye’nin yaptığı dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.