İş ve siyaset dünyasının tanınan ismi Halis Günday hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İş ve siyaset dünyasının tanınan ismi Halis Günday hayatını kaybetti
Siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Halis Günday Aydın'da yaşamını yitirdi.

Aydın'ın sevilen isimlerinden 85 yaşındaki Halis Günday bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı tedavi görüyordu. Aydın ve Efeler Belediye Meclis üyeliği de yapan ve son olarak 2014-2019 döneminde Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevini sürdüren Halis Günday doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Halis Günday'ın vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Halis Günday'ın cenazesinin 11 Mart Pazartesi günü Bey Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Haberler
Gazze’de bombardımanı altında ilk teravih namazı kılındı
Gazze’de bombardımanı altında ilk teravih namazı kılındı
Önce darp ettiler sonra hastane önüne gelerek havaya ateş açtılar
Önce darp ettiler sonra hastane önüne gelerek havaya ateş açtılar
Hareket halindeyken el frenini çekti. Takla attı
Hareket halindeyken el frenini çekti. Takla attı
Bir kadın, kedinin mama kaplarını yıkayıp tatlı kasesi olarak kullandı tartışma yarattı
Bir kadın, kedinin mama kaplarını yıkayıp tatlı kasesi olarak kullandı tartışma yarattı
Antalya Kumluca'da motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yüzüden hayatını kaybetti
Antalya Kumluca'da motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yüzüden hayatını kaybetti
Kütahya'da takla atan otomobil ters döndü. 1 yaralı
Kütahya'da takla atan otomobil ters döndü. 1 yaralı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama
Son Haberler
Edin Dzeko 'Gerçekten utanç verici' diyerek açıkladı Spor
Edin Dzeko 'Gerçekten utanç verici' diyerek açıkladı
Koyun sürüsü Adana'da zincir marketin tüm sebze ve meyvelerini yedi Video
Koyun sürüsü Adana'da zincir marketin tüm sebze ve meyvelerini yedi
Fatih Terim hesap kesti Spor
Fatih Terim hesap kesti
Süper Lig'de sezon sonu finali belli Spor
Süper Lig'de sezon sonu finali belli
İsmail Kartal isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor! Spor
İsmail Kartal isyan etti: Kadıköy'e gelen yatıyor!
Gazze’de bombardımanı altında ilk teravih namazı kılındı Dünya
Gazze’de bombardımanı altında ilk teravih namazı kılındı
Eylem Tok'u olay yerine götüren şoförün ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun ilk sözleri 'anne beni affet araç pert oldu' olmuş Gündem
Eylem Tok'u olay yerine götüren şoförün ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun ilk sözleri 'anne beni affet araç pert oldu' olmuş