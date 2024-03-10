İş ve siyaset dünyasının tanınan ismi Halis Günday hayatını kaybetti

Aydın'ın sevilen isimlerinden 85 yaşındaki Halis Günday bir süredir yakalandığı amansız hastalığa karşı tedavi görüyordu. Aydın ve Efeler Belediye Meclis üyeliği de yapan ve son olarak 2014-2019 döneminde Efeler Belediye Başkan Vekilliği görevini sürdüren Halis Günday doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Halis Günday'ın vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.



Halis Günday'ın cenazesinin 11 Mart Pazartesi günü Bey Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.