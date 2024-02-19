İş yerinde LPG tankeri patladı. Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
İş yerinde LPG tankeri patladı. Ortalık savaş alanına döndü
Şanlıurfa’da sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangında dükkanda bulunan hurda LPG tankeri patladı.

Siverek eski sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede hurda LPG tankeri patladı. Yangın kısa süre içerisinde tüm iş yerine yayıldı. İş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabalarını çekerken iş yeri içinde bulunan akü ve yanıcı maddeler de çıkan yangınla birlikte tutuşmaya başladı.

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İŞYERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken de patlamaların yaşandığı görüldü. Yaşanan patlamada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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