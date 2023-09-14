İş yerine saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

Adana’da plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı.

KAYNAK: İHA
İş yerine saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler silahlarını çekerek şüphelilere doğrultup durmalarını söyledi.

Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Mahallede yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, AK-47 namlusunda bir adet ve şarjörde 29 olmak üzere toplam 30 adet mermi ele geçirildi.

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