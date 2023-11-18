İş yerine şişe atan adamı kalemle öldürdü. Suç makinası çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda börekçide çalışan bir kişi iş yerine şişe fırlatan şahsı kalemle öldürdü. Gözaltına alınan şüphelinin suç makinası olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
İş yerine şişe atan adamı kalemle öldürdü. Suç makinası çıktı

Beyoğlu’da börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki çıkan adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan 43 yaşındaki Engin Yalçın biten şişeyi, alkolün etkisiyle bir börekçiye ait araca fırlattı. Bunu gören işyeri çalışanı Derviş K. (21) 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Yalçın’ı göstermesi üzerine Derviş K., elindeki sipariş kalemiyle Yalçın’ı alnından yaraladı. Hem kaşı patlayan hem de alnından kan akan Yalçın, kan kaybetmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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ŞİŞE ATTI DİYE ALNINDAN KALEMLE YARALADI

Olayın ardından bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.

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Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işyeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, hastaneye tedavi gören Engin Yalçın, yaklaşık 1 hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın’ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Yalçın’ın hayatını kaybetmesi sonrasında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Derviş K.‘yı savcılık talimatıyla Gaziosmanpaşa’daki evinde gözaltına aldı. Emniyette “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapışan Derviş K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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