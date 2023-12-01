İsa Karaarslan Hakan Yakın'a bir dokundu bin ah işitti. 'Hentbol gibi eliyle topu aldı'

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Fatih Karagümrük maçının ardından Yeniçağ Yazarı İsa Karaarslan’ın hakem yönetimini sorması üzerine “Rakip takımda bir oyuncu hentbol gibi eliyle topu aldı.” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsa Karaarslan Hakan Yakın'a bir dokundu bin ah işitti. 'Hentbol gibi eliyle topu aldı'

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında İstanbulspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Çok iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. Orada hakemin kararın anlayamadık. Ondan sonra da zaten rakip 1-0 öne geçti. Biraz zordu. İkinci devre biraz oyundan koptuk. 2-0’dan sonra oyuncularımızın morali biraz bozuldu. Sonuçta olduğumuz yere baktığımızda oyuncularımızı anlıyorum. Geçen hafta kazandık. Bu hafta yenildik. Rakip takım akıllı oynadı. Devre arasına 4 maçımız kaldı. Hedefimiz maksimum puanları almak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" şeklinde konuştu.

Yeniçağ yazarı İsa Karaarslan'ın hakem yönetimini sorması üzerine üzerine Yakın, "Rakip takımda bir oyuncu hentbol gibi eliyle topu aldı. Orada sarı kart beklemiştik. Birinci golden önce göremedik orada faul olduğunu. Bir daha bakıp analiz edeceğiz" diye konuştu.

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