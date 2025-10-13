Ekim ayı itibarıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri. Ekonomik kriz ve her gün art arda gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin Eylül ayında yüzde 3,79 artarken, yıllık enflasyonun yüzde 63,23 olması gündemdeki yerini koruyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak zammına ilişkin maaş artışının yüzde 16,5 ile 18,5 arasında olacağını öngördü. Karakaş, ayrıca 1000 TL’lik taban artışın kesinleştiğini açıkladı.

İsa Karakaş'ın, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde 2026 Ocak maaş artışına dair öngörüleri dikkat çekti.

'DAHA YÜKSEK BİR ARTIK GÜNDEMDE"

Karakaş, son üç dönemde yapılan maaş zamlarının enflasyonun altında kaldığını belirterek, “2026 Ocak ayında bu döngü değişecek” dedi. Temmuz 2025’te yapılan %15,57’lik zammın da enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ifade eden uzman, yeni dönem için daha yüksek bir artışın gündemde olduğunu belirtti.

3 AYLIK ENFLASYON VERİSİ KALDI

TÜİK’in eylül verilerine göre yıllık enflasyon %33,29, 12 aylık ortalama artış ise %38,36 seviyesinde gerçekleşti. Karakaş’a göre, son 3 aylık enflasyon oranı açıklandığında memur ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı ile güncellenecek.

YÜZDE 18’E VARAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Karakaş, Temmuz–Eylül dönemindeki kümülatif enflasyon farkının %7,5’e ulaştığını belirterek, Toplu sözleşmeden gelen %11’lik artışla birlikte memur ve memur emeklileri için %13,64 oranında zammı garantilendilediğini ifade etti.

Yıl sonu tahminini de paylaşan Karakaş, En az %16,5, en fazla %18,5 arasında bir maaş artışı bekllediğini kaydetti.

Karakaş, Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre seyyanen zam konusunda hükümetin katı bir tutum sergilediğini söyledi. Karakaş hükümetin refah payı için ise “henüz erken” değerlendirmesini paylaştı.