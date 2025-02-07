İşçi servisi devrildi! 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İşçi servisi devrildi! 3 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağında çalışan maden işçilerin taşıyan servis midibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin taşındığı A.G. (66) yönetimindeki 43 AFN 325 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Yan yatan midibüsteki işçilerden F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşçi midibüsü devrildi! 3 kişi yaralandı

İşçi midibüsü devrildi! 3 kişi yaralandı

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