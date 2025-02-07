İşçi servisi devrildi! 3 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Maden ocağında çalışan işçilerin taşındığı A.G. (66) yönetimindeki 43 AFN 325 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Yan yatan midibüsteki işçilerden F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.