İşçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Kaynak: İHA

Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Servisin içinde bulunan 18 kişiden 4'ü yaralandı.

Balıkesir'de rüzgar enerjisi parçaları üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Minibüste bulunan 18 işçiden 4'ü yaralanırken, facia ucuz atlatıldı.

Gönen ilçesi Buğdaylı mevkiinde meydana gelen servis kazasında 4 işçi yaralandı. Gönen'de faaliyet gösteren rüzgar enerjisi parçaları üreten bir firmaya ait 10 S 10058 servis 18 işçi ile birlikte Buğdaylı mevkiinden geçerken yağışın da etkisi ile yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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